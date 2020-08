Ferr. Roma-Viterbo: «Cadono calcinacci all’Acqua Acetosa e Atac pone limitazione ai viaggiatori»

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. «In seguito al distaccamento accidentale di calcinacci dalla pensilina, avvenuto nei giorni scorsi, apprendiamo che Atac ha transennato l’area e precluso al servizio viaggiatori, dalla giornata di oggi in poi, venerdì 21 agosto, la banchina di Acqua Acetosa in direzione Flaminio per ragioni di sicurezza». Così in una nota l’Associazione TrasportiAmo. «In pratica i treni, una volta giunti in quella stazione, non possono aprire le porte dell’ultima carrozza, come tra l’altro riferiscono le RSU nel fonogramma inviato ai vertici aziendali».

«Troviamo la situazione veramente assurda, in tempi di pandemia e di distanziamento fisico, ci saremmo infatti aspettati un intervento immediato e risolutivo da parte della direzione Atac “Gestione Infrastrutture, Immobili e Impianti” anziché assistere a tale decisione, che penalizza soprattutto l’utenza e cortocircuita le direttive regionali emanate per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria. Se ciò dovesse persistere valuteremo la possibilità di presentare un esposto alla Procura territorialmente competente e all’ASL».