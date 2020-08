Luigi Maria Buzzi, FdI Viterbo, sulla crisi in comune

NewTuscia – VITERBO – Il bicchiere, come insegna un vecchio adagio, lo si può vedere anche mezzo pieno.

Si tratta di scegliere. Di scegliere se condividere fino in fondo un percorso che ha obiettivi chiari (e non sempre semplici da raggiungere) o fare l’elenco delle cose non fatte e delle occasioni mancate e non valorizzare il lavoro svolto, condiviso in ogni sede.

Allora, nel bicchiere mezzo pieno, io vedo, in due anni di amministrazione guidata dal sindaco Arena:

lo spostamento del mercato settimanale in una zona più consona, liberando il parcheggio del Sacrario il sabato mattina. il nuovo piano del commercio: atteso da anni è un provvedimento strategico per garantire lo sviluppo futuro della nostra città; è notizia di qualche giorno fa l’arrivo dei primi croceristi a Viterbo: se ne è parlato per anni, ed ora il primo passo concreto sembra compiuto; finalmente, piazza del Comune è libera dalle auto: un segnale che il centro storico può essere a disposizione di cittadini e turisti; abbiamo riaperto la Piscina Comunale, che era chiusa…, la soluzione individuata per la sua gestione ne consentirà la massima fruibilità nel futuro; Viterbo, tra molte difficoltà, è riuscita a rivitalizzare il tessuto di ristoranti e bar consentendo di sfruttare le superfici esterne agli stessi in maniera rapida e funzionale; dopo un Natale tutt’altro che scontato, in cui l’amministrazione ha dimostrato concretezza e visione, superando rendite di posizione e modelli che la prova dei fatti hanno dimostrato essere fallimentari, abbiamo messo in campo una programmazione estiva di assoluto livello e qualità, attraverso un bando, anch’esso tutto’altro che scontato in questo periodo così difficile; è iniziato il percorso per l’istituzione del Polo Museale Urbano, altro tassello fondamentale per la crescita dell’offerta culturale e turistica, rilanciando così il ruolo dell’amministrazione comunale nell’Associazione Europea delle Vie Francigene; chiudo con il boom di turisti che la città ha registrato in particolare a cavallo di Ferragosto.

Certamente, tante cose restano da fare. Non basta l’ordinaria amministrazione e non basta ridurre tutto a quest’ultima, seppur fortemente carente.

È lo spirito e la voglia di osare che dobbiamo ritrovare. E dobbiamo ritrovarla in consiglio comunale e sugli atti.

Luigi Maria Buzzi, FdI Viterbo