Ironico, dissacrante satirico arriva finalmente lo spettacolo di Michelangelo Gregori, “Ridi su sto cachinno”

GRADOLI – Reading teatrale e musicale su poesie goliardiche.

Accompagnato dalle sonorità classica ed elettrica delle chitarre e musiche di Francesco Poponi, conosciutissimo chitarrista della band Jolly Cage, l’attore e autore Michelangelo Gregori dopo aver sdoganato la graffiante poesia goliardica al Festival del cabaret di Modena a Gennaio porta in scena un suo OneManShow che riprende la storia dei grandi autori satirici con l’aggiunta delle sue poesie canzoni e racconti ( seguitissimi in rete durante il lock down).

Il cachinno è da vocabolario uno scroscio di risa sguaiate, quindi viste le premesse già da titolo, ci sono tutte le componenti per cui Michelangelo possa portare finalmente e nuovamente dal vivo, tutta la verve per la quale è conosciuto.

In ottemperanza alle norme anti covid la serata all’aperto presso: IL BORGHETTO nella spiaggia di Gradoli (VT) inizierà alle 20:00

info e prenotazioni 3779458134