Coronavirus, Giannini (Lega): Zingaretti e D’Amato sbandierano ‘modello Lazio’ su tamponi e prevenzione ma realtà e ben diversa

NewTuscia – ROMA – “Improvvisazione e inadeguatezza. La giunta Zingaretti continua a non garantire sicurezza ai viaggiatori di ritorno dalle vacanze.

L’assessore D’Amato ci spieghi come provvederà realmente a far effettuare 120 mila tamponi al personale scolastico prima della riapertura delle scuole, quando oggi non riesce nemmeno a tenere sotto controllo stazioni ferroviarie, autobus e porti”. È quanto afferma Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.