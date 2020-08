Abbinamenti Montefalco: dal 18 al 20 settembre in Umbria l’evento dedicato al vino unito a gastronomia, arte e musica

NewTuscia – MONTEFALCO – L’Umbria si prepara ad “Abbinamenti“, evento dedicato ai grandi vini del territorio di Montefalco e Spoleto, tra gastronomia d’eccellenza, musica dal vivo, appuntamenti con l’arte, cultura del buon vivere, degustazioni, laboratori ed iniziative in cantina al calar del sole.

L’evento, organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino, con il contributo del PSR dell’Umbria, con il patrocinio del Comune di Montefalco, ed il contributo, per alcune attività, del Gal Valle Umbra e Sibillini, è in programma dal 18 al 20 settembre a Montefalco (Perugia), nel borgo famoso per essere la “Ringhiera dell’Umbria“, dove poter vivere tre giorni interamente dedicati alle eccellenze di un territorio unico nel suo genere.

L’iniziativa vuol essere un invito a vivere un’esperienza a tutto tondo, degustando i vini a tavola ed in occasioni di incontro tra arte e musica. Montefalco ed i comuni abbracciati dalle denominazioni che portano questo nome, è da sempre una grande “terra per il vino”, come dimostra l’evoluzione recente del paniere, con una confidenza sempre maggiore su diverse varietà e tipologie di vino. Qui fioriscono e rifioriscono numerose varietà autoctone, tanto legate ai vini rossi quanto ai bianchi, disegnando una mappa sempre più entusiasmante e colorata. Protagoniste di “Abbinamenti” saranno le denominazioni – Montefalco Sagrantino Docg, Montefalco Doc e Spoleto Doc – con oltre 20 cantine presenti al banco d’assaggio nel Chiostro Sant’Agostino, il cui accesso sarà in fasce orarie della durata massima di un’ora e mezza, ad ingressi contingentati e su prenotazione (dal 1° settembre sul sito www.consorziomontefalco.it/abbinamenti).

Un evento a misura di turisti, appassionati e famiglie, per appuntamenti esclusivi, con posti limitati e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Ampio spazio sarà dato a degustazioni guidate, a laboratori che coinvolgono anche i più piccoli e ad un programma ricco di appuntamenti da non perdere, come quello del 20 settembre, dalle ore 17, con “Aperitivo in cantina al tramonto“.