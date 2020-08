La dolce Xenia cerca casa

NewTuscia – LATINA – Riceviamo e pubblichiamo. La scorgiamo intimidita dalla nostra presenza, in mezzo a tanti cani. Piccola come una mozzarellina, vecchietta tenera che niente conosce, confusa, emozionata. Lo strazio, il dispiacere di non poterla prendere subito con noi. Richiediamo la sua scheda sanitaria e leggiamo: data di nascita 30/12/2010 – terapia di ingresso allattamento artificiale per venti giorni… NewTuscia – LATINA – Riceviamo e pubblichiamo. La scorgiamo intimidita dalla nostra presenza, in mezzo a tanti cani. Piccola come una mozzarellina, vecchietta tenera che niente conosce, confusa, emozionata. Lo strazio, il dispiacere di non poterla prendere subito con noi. Richiediamo la sua scheda sanitaria e leggiamo: data di nascita 30/12/2010 – terapia di ingresso allattamento artificiale per venti giorni…

UNA VITA INTERA IN CANILE

Xenia pesa circa 10 kg, è sterilizzata, chippata e vaccinata; si trova in un canile del basso Lazio che ospita circa 500 cani in un territorio in cui gli abbandoni superano le adozioni.

Si richiede la diffusione di questo suo appello con ogni mezzo e strumento che le offra visibilità.

Si affida in tutto il centro nord Italia, previa disponibilità a vista di preaffido, postaffido e a mantenere contatti nel tempo, preferibilmente in una famiglia con esperienza e con cane competente e prosociale. Vorremmo evitare passaggi in stalli provvisori ai fini dell’adozione, per ovvi motivi.

Per la sua adozione: