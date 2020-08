Trasporto ferroviario regionale, nuovi orari e display spenti

NewTuscia – VITERBO – «Da quando è in vigore il nuovo orario ferroviario, quasi tutti i display informativi nelle fermate/stazioni sono clamorosamente spenti. L’utenza brancola nel buio alla ricerca di informazioni in tempo reale ed è c ostretta ad affidarsi al passaparola».

È quanto riferiscono in una nota congiunta il Comitato Pendolari RomaNord e l’Associazione TrasportiAmo. «Le informazioni in tempo reale sono indispensabili, troviamo assurdo che a dieci giorni esatti dalla nuova programmazione oraria, siamo ancora in queste condizioni. Si tratta di un vero e proprio disservizio».

Il Comitato fa sapere di aver chiesto ad Atac delucidazione in merito, nella segnalazione inviata nella giornata odierna tramite il canale ufficiale twitter. «Vogliamo sapere cosa sta accadendo sulla linea e quando pensano di ripristinare il servizio di comunicazione mancante. È un incredibile ritardo, inaccettabile».



https://www.facebook.com/pendolariromanord/posts/3083637765097843

https://associazionetrasportiamo.blogspot.com/2020/08/cs-comitato-pendolari-e-trasportiamo.html