Raccolta rifiuti a Viterbo, variazioni calendario sabato 15 agosto

NewTuscia – VITERBO – Raccolta rifiuti porta a porta sabato 15 agosto, festivo infrasettimanale: questo il calendario con tutte le variazioni.

ZONA A – centro storico

· turno antimeridiano – regolare effettuazione raccolta SECCO RESIDUO (indifferenziato), sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche;

· turno pomeridiano – regolare effettuazione raccolta IMBALLAGGI in CARTONE e regolare effettuazione raccolta IMBALLAGGI in PLASTICA e METALLI per le utenze non domestiche.

ZONA B1

· turno antimeridiano – regolare effettuazione raccolta IMBALLAGGI IN PLASTICA e METALLO, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche;

· turno pomeridiano – regolare effettuazione raccolta IMBALLAGGI in VETRO per le utenze non domestiche

ZONA B2

· turno antimeridiano non sarà effettuata la raccolta ORGANICO (né alle utenze domestiche, né a quelle non domestiche);

· turno pomeridiano – regolare effettuazione raccolta IMBALLAGGI in VETRO per utenze non domestiche.

ZONA B3

· turno antimeridiano – regolare effettuazione raccolta IMBALLAGGI in PLASTICA, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche;

· turno pomeridiano – non sarà effettuata raccolta IMBALLAGGI in CARTONE per utenze non domestiche.

ZONA B4

· turno antimeridiano – per le utenze domestiche e non domestiche regolare effettuazione raccolta in VETRO; non verrà effettuata raccolta ORGANICO;

· turno pomeridiano non verrà effettuata raccolta IMBALLAGGI in CARTONE per le utenze non domestiche.

ZONA C:

· turno antimeridiano: regolare raccolta stradale e presidio ospedaliero Belcolle. Garantito il servizio raccolta dedicato agli utenti interessati dall’emergenza Covid-19.

Il centro comunale di raccolta di Grotte Santo Stefano sarà chiuso, in quanto festivo infrasettimanale.

Per quanto riguarda invece domenica 16 agosto, sarà regolarmente effettuata la raccolta dell’organico per le utenze non domestiche, nel turno antimeridiano, nella zona A centro storico. Nelle altre zone, compresa la C, non è prevista la raccolta festiva domenicale. Chiuso il centro comunale di raccolta.