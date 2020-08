Limitazione dell’orario di chiusura per un locale pubblico di Orte Scalo

NewTuscia – ORTE – E ‘ in vigore da oggi la misura, firmata dal Sindaco Giuliani, nei confronti di un bar di Corso Garibaldi.

Il provvedimento, che limita l’orario di chiusura fino alle ore 20.00, fino alla fine del mese di agosto, è scaturito in seguito alla comunicazione del Comandante della Stazione Carabinieri di Orte, in cui, in data 8 agosto, si rappresentava che il locale era frequentato, soprattutto nelle ore serali da persone che si trattenevano, a lungo, a bere, in bicchieri di vetro, nell’area esterna al bar e più precisamente all’interno dei giardini pubblici, impedendo, di fatto, l’ingresso alle famiglie che avrebbero voluto usufruire dello spazio pubblico. I successivi accertamenti, anche da parte della Polizia Locale, hanno confermato che quel modo di fare da parte di questi soggetti, era ormai diventata una consuetudine, lasciando, ogni giorno, l’area sporca e piena di bottiglie di vetro.

Inevitabile questa prima misura, decisa dal Sindaco sia per evitare assembramenti, che per permettere alle famiglie con bambini di frequentare di nuovo i giardini pubblici, ma soprattutto per scongiurare situazioni di pericolo che si potrebbero venire a creare in presenza di individui in condizioni alterate dall’alcol e dall’abbandono sconsiderato di recipienti di vetro.

Alla Polizia Locale e ai Carabinieri di Orte spetterà il compito di vigilare sul rispetto del provvedimento del Sindaco, ai cittadini quello di segnalare ogni situazione non in linea con le disposizioni.

L’Impegno dell’Amministrazione comunale – con il prezioso supporto delle Forze dell’Ordine – è massimo per rendere il territorio il più vivibile possibile; possiamo riuscirci con la collaborazione di tutti.

COMUNE DI ORTE