Grotte Santo Stefano: lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ufficio postale

NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Via della Stazione a Grotte Santo Stefano, dal lunedì 17 a venerdì 22 agosto sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti. In particolare, nell’ambito degli interventi è previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per eventuali esigenze, la clientela dell’ufficio di Via della Stazione potrà recarsi presso l’ ufficio di Viterbo 4, in Strada Teverina 5 per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio, ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza a firma non consegnata per assenza del destinatario, aperto con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Da lunedì 24 agosto l’ufficio di Via della Stazione sarà di nuovo operativo con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’adeguamento è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ribadito dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre scorso a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche coinvolge gli uffici Postali di circa 1300 Comuni. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.