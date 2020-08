Forza Italia Vetralla: «Viene effettuata la sanificazione dei giochi per bambini nei parchi pubblici del nostro territorio?»

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

Siamo felici dell’impegno amministrativo che sta mostrando la Giunta Coppari in questo ultimo periodo di mandato, visto che in quattro anni nulla di fatto c’è stato per il nostro paese. Apprendiamo con vero piacere che le aree giochi nei nostri parchi pubblici sono state sistemate e installati nuovi giochi, in considerazione anche che per molto tempo causa Covid sono state chiuse e ora i nostri bimbi possono finalmente tornare a quella normalità che è stata tolta loro da un virus che continua ancora a mietere vittime, Bisogna assolutamente continuare a mantenere ben alta la guardia e dare sicurezza ai nostri ragazzi.

Nei vari parchi esistenti nel nostro territorio: altalene, scivoli e cavallucci vengono ripetutamente utilizzati da persone adulte, nonostante le limitazioni di età e l’inadeguatezza dovuta alla loro conformazione fisica. Utilizzati, oltretutto, in qualsiasi ora del giorno vista la mancanza di vigilanza all’interno dei nostri parchi pubblici. La domanda che facciamo al Sindaco Coppari , senza alcuna polemica, è di sapere se tale aree giochi vengano sanificare giornalmente.

Inoltre mi risulta che le aree attrezzate a giochi per i bambini sono completamente sprovviste di cartelli che assicurino e rammentino agli avventori del parco di osservare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Sindaco si parla di sicurezza pubblica e ci auguriamo che, visto la presenza di bambini tale normative sicuramente vengano già adottate. I bambini, infatti, sono il nostro futuro e dobbiamo tutelarli nel migliore dei modi.

Forza Italia Vetralla