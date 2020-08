FI Vetralla. Giorgio Giardino si fa portavoce di alcuni cittadini che mettono in evidenza il degrado che regna nel paese

È usanza spendere soldi pubblici e poi lasciare il tutto a malora;

A Cura di Vetralla

A Cura di Vetralla nei pressi delle scuole medie e elementari sono state posizionate delle fioriere credo per abbellimento e per la sicurezza visto che spesso si parcheggiavano le auto, ottime iniziativa da parte di questa Amministrazione ma poi per la manutenzione? dopo circa due anni ormai queste fioriere sono ridotte ammassi di cemento con seccume.

Sono giorni che i cittadini della località Selvarella lamentano che sono senza illuminazione pubblica mettendo a rischi la loro sicurezza per chi di sera al buio deve percorrere a piedi tale strada.

I cittadini ci segnalano che c’è poca cura e manutenzione sia nel centro storico di Vetralla ma anche presso le tante frazioni del nostro territorio, ormai da molti anni dimenticate, infatti possiamo notare che in tutto il territorio c’è un totale degrado;

panchine inagibili perché prive di assi di legno, deteriorate dal tempo e dagli atti vandalici, assenza quasi totale di contenitori per la raccolta dei rifiuti lungo le strade più frequentate da persone che per gettare una carta bisogna essere fortunati se si è nelle vicinanze dell’unico contenitore presente, via

Cassia dalla frazione la botte a Vetralla possiamo notare la scarsa illuminazione nonostante ci siano frequenti sinistri a volte anche gravi, fioriere ridotte ad un ammasso di cemento “senza alcuna traccia di piante o fiori”, poi passiamo alla ricchezza del nostro paese Monte Fogliano (vds Foto) staccionate staccate e buttate a terra aree pic nic totalmente abbandonate e semidistrutte.

Le varie piazze delle frazioni e delle periferie della città, che non hanno un minimo di decoro urbano e di una adeguata illuminazione.

A proposito chiedo all’amministrazione di chiarire a che punto è la realizzazione della delibera di giunta 65 del 22 aprile 2016 fatta dalla precedente giunta, relativa realizzazione di un area sgambatura per cani?

chiede il Coordinatore di FI giovani. E aggiunge: « Ma ci sono ancora tanti temi desertificanti come la sicurezza stradale, Barriere architettoniche, punti di incontri per i giovani in modo da tenerli lontani dall’alcol “in questi ultimi anni sono troppi i giovani che perdona la vita sulle strade”, la mancanza di personale della Polizia Municipale su tutto il territorio causato dal numero esiguo, ai minimi termini. Aiuti alle piccole imprese che in questo periodo di grande crisi ne hanno davvero bisogno, incentivi e agevolazioni per chi apre una nuova attività commerciale nel centro storico.

Non credo che chiediamo cosi tanto, sono tutte delle piccole cose che con impegno amministrativo si possono portare avanti in modo che possiamo vivere tutti in un paese migliore, Vetralla lo merita siamo un paese con tante potenzialità basta metterci impegno e amore per realizzarle.

Giorgio Giardino

Coordinatore FI Giovani Vetralla