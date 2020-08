Denuncia per rissa a Montalto di Castro

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – I carabinieri della stazione di Montalto di Castro, a seguito di una rissa avvenuta l’ 11 agosto davanti ad un bar, dove un soggetto veniva portato al pronto soccorso dell’ ospedale di Tarquinia e riscontrato con lievi ferite guaribili in 10 gg , hanno effettuato delle mirate investigazioni.

In breve sono risaliti agli autori della rissa avvenuta per futili motivi ed in stato di ebbrezza alcolica, individuando i responsabili in tre soggetti, tutti italiani e del luogo, che quindi sono stati denunciati dai carabinieri della stazione per rissa in concorso.