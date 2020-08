Calvi Festival: domenica 16 agosto, Francesca Bianco in scena con “Il sogno di Ipazia”

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Il Calvi Festival propone il quinto appuntamento per la sezione Teatro. L’attrice Francesca Bianco sarà la protagonista dello spettacolo “Il Sogno di Ipazia” di Massimo Vincenzi. Voce fuori campo: Stefano Molinari. Videografie: Giulia Amato. Regia di Carlo Emilio Lerici. “L’incredibile successo ottenuto nelle scorse stagioni e la curiosità che ha suscitato a tutti i livelli hanno fatto diventare lo spettacolo un piccolo ‘caso’ nel panorama nazionale. Basti pensare, infatti, che dal debutto nella prestigiosa cornice del Castello Odescalchi di Bracciano in occasione di Opere Festival 2009, lo spettacolo è stato riproposto in ogni stagione teatrale sino ad oggi collezionando oltre 300 repliche in tutta Italia. Lo spettacolo ripercorre la storia di Ipazia, filosofa astronoma e matematica pagana vissuta ad Alessandria d’Egitto a cavallo tra 300 e 400, donna-simbolo per generazioni di donne, amatissima dal pensiero femminista non solo per essere stata una delle migliori eredi del platonismo, scienziata di argute invenzioni, ma soprattutto per aver incarnato libertà e autonomia di pensiero in forme –possiamo dire oggi- moderne. Ma proprio per questo fu perseguitata e uccisa dai cristiani e per questo è diventata una figura simbolo nella cultura umanista e libertaria di tutti i tempi, da Voltaire in poi, protagonista di studi, riflessioni, opere d’arte, film”. L’autore del testo è Massimo Vincenzi, brillante giornalista recentemente scomparso.

Tutti gli eventi del Calvi Festival si svolgeranno nel suggestivo Giardino del Monastero delle Orsoline (ingresso da Piazzetta dei Martiri). Il Calvi Festival si svolgerà nel rispetto delle vigenti regole di sicurezza anti-covid-19 perciò il numero di presenze fisiche sarà limitato e l’accesso sarà consentito soltanto previa prenotazione. Il biglietto d’ingresso allo spettacolo “Il Sogno di Ipazia” è di Euro 3 (tre). Si può prenotare on line tramite vivaticket.com oppure telefonando o recandosi direttamente presso il Punto Informazioni Turistiche presso la sede in piazza Mazzini n°14 – Calvi dell’Umbria (Terni). Orario di apertura al pubblico: mattino 10/13; pomeriggio dalle ore 20, ovvero un’ora prima dello spettacolo). Numero telefonico del Punto Informazioni Turistiche: 3339615741. Sito ufficiale: www.calvifestival.it.

