Alto Orvietano, 5 nuovi scuolabus a metano per Monteleone di Orvieto, Montegabbione e Parrano

NewTuscia – ORVIETO – Va nella direzione del risparmio energetico e dell’innovazione dei mezzi per rendere servizi al cittadino sempre più qualificati, la dotazione di nuovi scuolabus a metano ai Comuni di Monteleone di Orvieto, Montegabbione e Parrano. Lo sottolineano i sindaci, Angelo La Rocca, Fabio Roncella e Valentino Filippetti a cui sono stati recentemente consegnati in forma ufficiale i nuovi automezzi.

Gli scuolabus sono in tutto cinque e sono stati acquistati con le risorse della legge di stabilità destinate all’Area Interna dell’Orvietano per un costo complessivo di 350mila euro. Vanno a rinnovare integralmente il parco veicoli dei tre comuni che da questa estate hanno anche a disposizione innovative stazioni di ricarica autonome collocate nelle rimesse di ciascuno dei tre comuni. “Le stazioni – sottolineano i sindaci – renderanno non più necessario raggiungere l’area di servizio più vicina che dista 25 chilometri, evidenziando così il risparmio economico e di tempo”.

“I nuovi mezzi – aggiungono poi La Rocca, Roncella e Filippetti -garantiranno, accanto a comfort e sicurezza ai massimi livelli per i nostri ragazzi, un notevole beneficio ambientale ed economico, abbattendo drasticamente emissioni, consumi e costi di gestione”. Sui vantaggi offerti dai nuovi scuolabus gli amministratori sottolineano: “Rispetto ai vecchi mezzi alimentati a diesel si avrà una riduzione del 52per cento delle emissioni di CO2, una riduzione del 72per cento delle emissioni di idrocarburi e ossidi di azoto e una riduzione praticamente del 100 per cento dell’’immissione in atmosfera di particolati.

“Per avere una idea, i cinque vecchi scuolabus diesel producevano in un anno oltre 6 chili di particolato dannoso per l’ambiente e per il sistema respiratorio. Le molteplici sicurezze dei nuovi mezzi, che sono opportunamente dotati anche delle cinture, benché non necessarie per la normativa vigente – rimarcano i sindaci – garantiscono per i nostri ragazzi un servizio di trasporto confortevole e sicuro”. Ci saranno anche nuovi posi di lavoro. Si stanno infatti già tenendo le prove di concorso per l’assunzione di un nuovo operaio e autista che affiancherà il personale già in servizio.

“Si tratta di ulteriori traguardi per noi molto importanti e perseguiti dai nostri uffici con particolare caparbietà e dedizione anche nel difficilissimo periodo del lockdown”, concludono La Rocca, Roncella e Filippetti.