Progetto di studio e ricerca sul Covid-19, Fontana: “L’Università di Pavia vince call della Commissione europea

NewTuscia – PAVIA – Buone notizie da Pavia! Capirete subito il mio entusiamo: l’Università di Pavia ha vinto la call della Commissione Europea dedicata a “New research projects on Coronavirus”.

L’università lombarda ha vinto con il progetto “Periscope” ossia il “Pan-European Response to the ImpactS of COVID-19 and future Pandemics and Epidemics” che sarà finanziato con 10 milioni di e uro e coinvolgerà 32 partner europei.

Il progetto ha lo scopo di analizzare tutte le risposte organizzative ed operative che a livello di governo, di sanità pubblica, di comunità scientifica, di informazione e comunicazione sono state fornite, da ciascun Paese, per far fronte all’emergenza pandemica.

La ricerca valuterà gli approcci migliori, esaminando le dinamiche dell’epidemia per mappare e analizzare anche gli impatti collaterali della pandemia, traendo un modello che sia di aiuto ai responsabili governativi, alle autorità sanitarie per migliorare la preparazione dell’Europa nell’affrontare in futuro nuove crisi sanitarie.

Attilio Fontana

Presidente Regione Lombardia