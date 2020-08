Il Festival di tutte le arti a Bracciano

NewTuscia – BRACCIANO – Dopo il grande successo della serata di inizio agosto torna al Viva Arena Green di Bracciano lo spettacolo dal titolo “Il Festival di tutte le Arti”, dedicato alla pace e alla fratellanza nel mondo, e organizzato da Marcia Sedoc, presidente dell’Associazione Culturale e di Volontariato Faja-Loby Italia, Olanda, Suriname per lo scambio culturale tra popoli con tradizioni div erse.

La serata sarà condotta dalla famosa showgirl e cantante Marcia Sedoc, numerosissime le sue partecipazioni televisive, è divenuta nota in Italia per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva di Renzo Arbore “Indietro tutta” come ballerina cantante del gruppo “Cacao Meravigliao”, e da Antonio Fazio, attore teatrale e cinematografico reduce da diversi successi teatrali in giro per l’Italia e in Europa.

Nella serata saranno coinvolti 20 artisti che si alterneranno sul palcoscenico regalandoci musica dal vivo, poesia, arte e teatro.

Saranno presenti, tra gli altri, i Maestri d’Arte Alvaro Caponi, pittore e professore d’arte apprezzato in tutto il mondo, e Nestore Bernardi, famoso pittore e restauratore; l’attrice e cantante Laura Leo, che vanta numerose partecipazioni televisive tra cui “La sai l’ultima?” su canale 5; la cantante Rosanna Cipolla, nota e apprezzata cantautrice, pianista e insegnante di canto; le attrici Rossella Rocchi e Vera Beth, entrambe sono state dirette in teatro dal grande regista Mario Scaccia; la showgirl Maria Teresa Battaglia, personaggio celebre della dolce vita romana che ha lavorato con Federico Fellini; Elisabetta Viaggi, artista poliedrica, pittrice e nota modella; Donatella Cotesta, attrice e regista che vanta numerose esperienze televisive, cinematografiche e teatrali accanto a grandi nomi dello spettacolo.

La serata è dedicata alla fratellanza e alla pace tra i popoli, soprattutto in un momento attuale in cui c’è bisogno di rinascita e di ricominciare ad amarci e unirci attraverso l’arte.

La kermesse si aprirà con una sfilata fashion bimbi, che vestiranno la linea “Mode” della stilista filippina Mich Desdunia. I piccoli modelli sfileranno con musica dal vivo della cantate latino americana Marelli Morales.

Saranno presenti giornalisti e televisioni, tra cui CIADD News Radio e Tv con special guest Emanuela Petroni. Sarà presente anche la nostra redazione, diretta da Gaetano Alaimo, che ha delegato Simonetta Melinelli a rappresentarla.

Tra i presenti anche l’Associazione di Animal Aid Italia con il presidente Pier Paolo Cirillo. Animal Aid Italia nasce a Roma da un nutrito gruppo di attiviste ed attivisti esperti che vogliono realizzare iniziative ed azioni per divulgare e diffondere l’etica vegana in difesa dei diritti di tutti gli animali. Realizzano iniziative di vario genere, dai presidi informativi in piazza ai convegni culturali, passando per manifestazioni, conferenze ed altre iniziative coinvolgendo personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i loro eventi i concerti Animal Aid Live realizzati in Piazza del Popolo a Roma ed i cd con brani dedicati alle problematiche inerenti tutti gli animali.

“Il Festival di tutte le Arti” si terrà domenica 23 agosto 2020 alle ore 20.00 al Viva Arena Green di Bracciano, location splendida altamente panoramica sul lago, in cui il pubblico potrà godersi lo spettacolo. Il tutto deliziato con un’ottima apericena.



INFO E PRENOTAZIONE 3495544712