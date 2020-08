Divieto di circolazione in via Saffi, dal 12 al 14 agosto, dalle ore 7 alle ore 18

NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione da oggi 12 agosto a venerdì 14 agosto, dalle ore 7 alle ore 18, in via Saffi. Il traffico veicolare è interrotto all’altezza di via Fontanella di Sant’Angelo con direzione obbligatoria su quest’ultima. A segnalarlo è l’assessore alla viabilità e al centro storico Laura Allegrini. Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori a una fognatura su istanza di un privato richiedente.