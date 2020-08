Aza-Lea racconta in anteprima la Capsule Couture “Charlotte”

LA CAPSULE COUTURE “CHARLOTTE” SARA PRESENTATA A ALTAROMA NEL CONTESTO DI INTERNATIONAL COUTURE

NewTuscia – ROMA – Per la prima volta il marchio nascente AZA-LEA racconta in anteprima “CHARLOTTE” che sarà presentata sulla CAT-WALK di ALTAROMA a settembre 2020 nel contesto di International Couture.

AZA-LEA è un nome emergente della moda italiana, fondato da Marta Liberatori e Valentina Amicucci, il cui intento è quello di valorizzare il prestigio che il Made in Italy ha sempre rappresentato nel mondo.

AZA-LEA ha presentato, in anteprima un “capsule F/W 2020-21” della collezione CHARLOTTE a Taormina, in occasione della XVIII edizione del “Blues and Wine Soul Festival”. La linea firmata dalla Fashion Designer Nìcole Decembrino racconta la nuova donna in carriera, ispirandosi alle tipiche linee geometriche degli anni 70, alle volumetrie tipiche degli anni ’80 e che vanta contaminazioni intercontinentali come l’utilizzo di tecniche giapponesi avvalendosi della qualità sartoriale che da sempre contraddistingue il prodotto Made in Italy.

La ricerca di tessuti pregiati come cashmere, lane viennesi, crepe in lana, tessuti maschili, pied de poulle, cotoni puri e sete pregiate rappresenta l’obiettivo per AZA-LEA di garantire qualità e innovazione nel tempo attraverso la realizzazione di capi d’abbigliamento versatili e di Haute Couture.

Quella di Taormina, presso Hotel Metropole, è stata la prima di tante tappe rappresentative del marchio AZA-LEA che ha visto in anteprima la linea CHARLOTTE, affiancata da alcuni capi della ricerca sperimentale NEMBROTHA della Fashion Designer Nicole Decembrino iniziata nel 2016 e ampliata per l’occasione della XVIII edizione del Blues & Wine Soul Festival.

L’eleganza, l’innovazione, la ricerca di materiali e nuove tecniche di produzione rappresentano il nuovo marchio italiano emergente: AZA-LEA.