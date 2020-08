Stella Azzurra-Ortoetruria: tre certezze

NewTuscia – VITERBO – Dopo le conferme annunciate dalla Stella Azzurra VT degli atleti senior del proprio roster, la società di via Monti Cimini riconsegna tre maglie importanti ad altrettanti giovani che molto bene hanno fatto nell’ultima stagione e sulla crescita dei quali coach Fanciullo vuole puntare anche quest’anno con rinnovata e meritata fiducia.

Vestiranno quindi la casacca dell’Ortoetruria anche nel 2020/21:



Stefano Piazzolla, prodotto delle giovanili biancoblu, play del 2000, 185 cm, media di 8.4 minuti nelle 14 partite giocate, ragazzo che lo scorso anno ha accumulato esperienza anche in doppio tesseramento in serie D con la FAVL.

Raul Navarra, ala piccola del 2000, 190 cm, tutte le giovanili alla Pegaso Tarquinia e poi acquistato dalla Stella Azzurra Viterbo, 14 partite nell’ultimo campionato per 10.9 minuti di media sul parquet.

Davide Berto, centro del 2001, 202 cm, anche lui da sempre nelle squadre giovanili biancostellate, 8.6 minuti di media in campo nelle sette partite giocate nell’ultima stagione causa una serie di infortuni che lo hanno tenuto a lungo fuori dal campo.

Tre giovani che sono ormai una certezza e che quest’anno potranno crescere ancora, con l’obiettivo primario di essere pronti a giocare minuti importanti ricavandosi spazi sempre maggiori.