Sistemi di pagamento online, dietro Paypal cresce Skrill

NewTuscia – È tra i sistemi di pagamenti di ultima generazione più sulla cresta dell’onda da qualche anno a questa parte: se in principio fu Paypal, si può affermare senza timore di smentite che negli ultimi periodi è Skrill ad essersi preso le luci della ribalta.

Si parla di pagamenti online, quindi della possibilità di inviare soldi da una parte all’altra del mondo con un semplice clic: una scelta ottimale per chi è solito navigare in rete ed effettuare acquisti sul web.

Al primo posto tra questi canali alternativi che viaggiano in modalità telematica vi è ancora Paypal, il più usato a livello globale: alle sue spalle incalzano in molti come Google Pay, Appel Pay, MyBank e proprio Skrill, quello che maggiormente si è avvicinato ai numeri stratosferici di Paypal.

Non a caso di recente anche Vivaticket, noto colosso internazionale in materia di biglietteria elettronica per concerti ed eventi di ogni genere, ha annunciato una partener con il circuito di pagamenti online avente sede nel Regno Unito che consente agli utenti di inviare e ricevere denaro comodamente via email.

La collaborazione con Vivaticket

La notizia è piuttosto recente: Skrill, colosso in grado di vendere quasi 4 milioni di biglietti ogni anno in 50 differenti paesi, sempre tramite web ed applicazioni online, integrerà tra i sistemi di pagamento proprio Skrill con possibilità di fast check out, quindi pagamento immediato.

Skrill è un operatore inglese nato a Londra gestito dall’inglese Money Bookers e facente parte del gruppo Paysafe, piattaforma leader in materia di pagamenti. E nel concreto una delle caratteristiche più importanti di Skrill è proprio la rapidità di pagamento che, unita alla sicurezza assoluta, lo rende tra i sistemi preferiti a livello mondiale.

Non a caso anche nel campo del gioco d’azzardo in rete, settore spesso a rischio, si fa ricorso a questa forma di pagamento; al seguente link è ad esempio possibile consultare una lista di affidabili casinò Skrill elencati dalla redazione di CasinoHex Italia.

Tra gli altri vantaggi di Skrill, quello di mettere a disposizione degli utenti un sistema di checkout personalizzato, molto rapido, ed un pagamento tramite wallet digitale. Altra caratteristica che lo lascia preferire, le commissioni piuttosto limitate se paragonate a quelle di altri colossi del settore, Paypal compreso.

Tante motivazioni che hanno contribuito all’ascesa di questo gigante dei pagamenti scelto ormai come partner da diverse realtà: non ultima, una delle piattaforme più utilizzate sul web per acquisto di biglietteria, Vivaticket.