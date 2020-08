Promozione e informazione turistica del territorio: il Comune di Vetralla ammessa al finanziamento

, a seguito della Determinazione Regionale n. G08551 del 24/06/2019 relativa al bando pubblico “PSR Lazio 2014/2020 – GAL Etrusco Cimino – Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”.

In data 01/06/202 il GAL Etrusco Cimino ha comunicato

l’ ammissione al finanziamento per l’intervento pari a euro 170.644,17 relativo ai lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare a ufficio turistico e bagni pubblici e per l’intervento di completamento di un’area di parcheggio (ex Saub presso gli studi medici) per la realizzazione di un’area di sosta.