Pamermo. Aggiudicato primo lotto dei lavori del SP4 di Corleone

NewTuscia – PALERMO – È stato aggiudicato oggi il primo lotto dei lavori della SP4 Corleone.

L’opera è stata finanziata con la programmazione realizzata con il Ministero delle Infrastrutture utilizzando il DM 49 del 2018 per l’annualità 2019.

L’ammontare dei lavori è di € 4.748.000, l’azienda che realizzerà l’opera si è aggiudicata l’appalto con un ribasso d’asta del 18,808%.

L’opera è stata considerata prioritaria dato lo stato disastroso della strada e interesserà i primi 14 km che collegano il Comune di Corleone con il territorio interessato dalle frane, per la cui soluzione si è in attesa del decreto di finanziamento dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture.

Il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, ha dato le direttive per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) per la redazione di specifici interventi atti a migliorare la viabilità sostenibile per la dorsale Partinico- Corleonense nonché per la zona del Carinese (RIMED – Praineto), per la circonvallazione di collegamento delle due Autostrade PA-CT e PA-TP, per la zona sviluppo aree montane e per la dorsale del termitano e la dorsale della valle del Sosio.

“Ad oggi sono già stati consegnati € 6.500.000 di lavori per 9 cantieri, questo specifico (il decimo) rappresenta il più consistente e rilevante in consegna promesso e atteso da decine di anni e necessario per lo sviluppo economico e la vivibilità di una rilevante parte del territorio metropolitano. Questo è stato possibile grazie al lavoro costante e puntuale dei tecnici della Città Metropolitana di Palermo ai quali va il mio ringraziamento e la mia riconoscenza per aver lavorato ininterrottamente malgrado il periodo di emergenza Covid-19 e la carenza di risorse umane e finanziarie” Lo ha dichiarato il Sindaco metropolitano Leoluca Orlando.

“Grazie alla sinergia tra Città Metropolitana di Palermo e il Comune di Corleone siamo riusciti a raggiungere questo primo grande risultato, ora si spera che con la collaborazione con gli altri Enti si possa arrivare a risolvere il problema annoso di questa grande arteria (Corleone-Partinico), atteso che l’ufficio tecnico della Direzione Viabilità della Città Metropolitana ha redatto i progetti esecutivi per un importo di € 23.700.000. Il mio ringraziamento va allo Staff Tecnico dell’Ufficio, in modo particolare l’Ing. Claudio Tascone, Rup dei lavori, l’Ing. Giacomina Fasulo, progettista e direttore dei lavori e il Geom. Gaetano Restivo, tecnico dei rilievi.

Il tutto è stato possibile grazie alla convenzione attivata dal commissario Manlio Munafò e alla stretta collaborazione del Prof Maurizio Ziccarelli“

Lo ha dichiarato l’Ing. Salvatore Pampalone Capo Area della Direzione Viabilità Città Metropolitana di Palermo