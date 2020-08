Intervista a Jessica Guiggiani, artista e soubrette

Edda Forlini

NewTuscia – BOLOGNA – Oggi sono a Bologna per intervistare Jessica Guiggiani, una ragazza di 25 anni che è nata a Firenze. Ha un bagaglio culturale ed artistico di tutto rispetto nonostante la sua giovane età.

Come è nata la tua passione per il canto la recitazione e la danza?

“Non c’è un momento preciso in cui ho iniziato a ballare , cantare e recitare ma co me dice mia madre sono nata con la predisposizione del canto, della danza e della recitazione. Sin da piccola ero predisposta per il canto, la danza e la recitazione, è questo che mi ha spinto a seguire le mie passioni e talenti tanto da farlo diventare un mestiere. Questo ha richiesto tanto impegno e sacrificio e adesso sto lavorando in questo settore cercando sempre di dare il meglio di me stessa e migliorare giorno per giorno”.

Ti sei laureata al Dams di Firenze in arte, musica e spettacolo. Poi ti sei diplomata in recitazione cinematografica alla scuola d’immagine e cinema del regista Giuseppe Ferlito. Inoltre hai conseguito una specializzazione dell’attore quantico all’accademia professione artista di Roma. Raccontami qualcosa in più di questo percorso?

“Ho ottenuto ottimi risultati nella scuola e accademia di Roma professione artista con il corso dell’attore quantico. Per poi fare una specializzazione con due attori famosi e, in seguito, vorrei fare un master in cui poi potrei avere delle possibilità di essere ripresa come attrice e recitare delle parti davanti ad attori famosi che stimo e li considero dei punti di riferimento.

Nel canto ho anche studiato il solfeggio e anche il canto del coro. Ho anche fatto studi sulla scrittura della musica presso l’accademia della musica di Firenze che collabora con un’altra accademia di musica che si trova all’estero. In questo lavoro è importante anche la cura di sé stessi; per questo motivo mi prendo cura del mio corpo con la palestra e i prodotti per il corpo. Lavoro anche come influencer da tanto tempo perché ho conseguito degli esami Ecdl per la patente europea per l’uso del computer. Ho anche studiato inglese e spagnolo e questo mi ha permesso di ampliare il mio raggio di competenze e mi aiuta nel lavoro e nell’attività di influencer”.

Hai maturato varie esperienze lavorative nel mondo dello spettacolo e della moda. Anche nel cinema e in teatro nel ruolo di attrice. In radio e anche in televisione. Raccontami le esperienze tue esperienze lavorative più significative.

Ho avuto varie esperienze nel mondo della spettacolo. Ho partecipato ad alcuni programmi televisivi come “Detto fatto” e la “Vita in diretta” sulla Rai e poi anche ad un altro programma, “Smartlove”, che è andato in onda su Rai quattro. Sono anche andate in onda ad “Italia’s Got Talent” delle parti di backstage dove mostro la preparazione prima di cantare e come si riscalda la voce e le respirazioni prima del canto. Sono anche apparsa su RTV38, canale 15 del digitale terrestre, in due programmi sia come ballerina ed anche come modella. Conduco anche un programma tutto mio su tele regione toscana. Ho recitato nel film dal titolo “Ho sposato mia madre” del regista Domenico Costanzo. Questo film tratta il tema delicato dell’Alzheimer . Ho fatto anche la speaker radiofonica presso Radio Effe DEl direttore Paolo Pacelli. Sono arrivata in semifinale al concorso di bellezza Miss Reginetta d’Italia e ho partecipato alle selezioni di Miss Italia a Roma. Ho anche partecipato a “Ciao Darwin” su canale cinque come concorrente”.

Oltre a un curriculum elevato e una preparazione da studentessa modello so che le tue “icone” sono Raffaella Carrà e Vanessa Incontrada, due importanti soubrette della televisione italiana ed internazionale. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Ti piacerebbe ricalcare il ruolo della soubrette in televisione ?

“Il mio sogno é realizzarmi dal punto di vista professionale come attrice e soubrette di una volta nel mondo dello spettacolo. Raffaella Carrà e Vanessa Incontrada rappresentano per me un punto di riferimento e un esempio perché sono donne tenaci e di talento. La soubrette di una volta cantava, recitava e ballava. Infatti io ho seguito con passione e sacrificio un percorso di studi tra le accademie e le varie specializzazioni per affinare le mie doti artistiche e adesso sogno la realizzazione lavorativa. La soubrette di una volta ricalca ciò che vorrei fare nel mondo dello spettacolo oltre alle altre cose che faccio. Inoltre oltre al sogno della realizzazione professionale spero di condurre una vita serena e tranquilla con accanto qualcuno che mi vuole bene veramente per ciò che sono. Vorrei sempre avere vicino Vieri che mi sostiene ed è un punto di riferimento per la mia vita. Vorrei essere un orgoglio per la mia famiglia e gli amici veri nonostante le difficoltà che ho dovuto superare in passato. In futuro con una sicurezza economica e lavorativa più stabile vorrei aiutare i più deboli e le donne vittime di maltrattamenti”.

Sei una ragazza attaccata ai valori, che messaggio vuoi trasmettere al tuo pubblico e alle persone in questa società complessa e piena di problemi?

“Il mio obiettivo è quello di lanciare attraverso le varie forme d’arte un messaggio di verità e giustizia e denunciare le ingiustizie, cosa che molti non fanno per paura. Sono disposta a rischiare la mia vita per lottare contro queste cose e voglio cambiare le cose in questa società”.

Hai qualche progetto a cui stai lavorando o novità che ci puoi svelare ?

“Mi piace sempre dire le novità sui progetti a cui sto lavorando sia al pubblico che mi segue ed anche alle persone che mi vogliono bene. Posso dirvi che, da settembre, andranno in onda le puntate del mio programma che s’intitola “Belli sempre” che andrà in onda su tele regione Toscana canale 86 del digitale terrestre in cui sarò nel ruolo di conduttrice. Questo programma parla di moda, di stile e dei trend del momento. Vi aspetto a settembre sul canale 86 del digitale terrestre di tele regione Toscana. Posso anche anticiparvi che da settembre parteciperò come concorrente al Reality sulla moda “Take the Flight” che andrà in onda su Canale Italia e forse anche sulla Rai. Questo Reality viene realizzato da importanti operatori della Rai, Make up Artist e parrucchieri di personaggi noti”.

Potete seguire Jessica sul suo profilo Instagram jjcucci

Ringrazio Jessica Guiggiani per questa intervista.

