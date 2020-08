VIII corso estivo di musica barocca a Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Al via, per l’ottavo anno di seguito, il consolidato Corso Estivo di Musica Barocca dell’associazione Sound Garden di Tarquinia, che richiama musicisti da tutta Italia e non solo. Quest’anno, le restrizioni sanitarie hanno impedito ad alcuni alunni statunitensi di partecipare, ma i corsi sono riusciti a partire lo stesso, grazie a una crescente richiesta verso questo tipo di specializzazione musicale. I docenti Luca Purchiaroni (Organo e Clavicembalo), Mario Lacchini, Nora Tabbush (Canto barocco) e Luigi Polsini (basso continuo), guideranno i loro alunni nell’interpretazione di alcuni brani scelti dal vastissimo repertorio barocco durante cinque intensi giorni, che culmineranno in due esibizioni pubbliche. Una full immersion favorita anche dalla speciale ambientazione, particolarmente gradita dai partecipanti, che tornano sempre volentieri negli anni.

I corsi avranno luogo nel suggestivo Monastero delle Benedettine per quanto riguarda Clavicembalo, Flauto e Canto, mentre ad ospitare le lezioni di organo saranno le antiche chiese del centro storico. Ogni sera alle 21,30 è previsto un concerto a ingresso libero e posti contingentati: mercoledì 19 concerto del docente di organo nel Santuario di Valverde (ci sarà la possibilità di ascoltare anche dal giardino); giovedì 20, per i concerti degli ex-alunni, Ludovico Silvestri suonerà l’organo e Valentina Franzaroli la viola, sempre a Valverde; venerdì 21 suoneranno i docenti nel chiostro delle Benedettine (via Umberto I), a lume di candela; sabato 22, sempre nel chiostro, suoneranno gli alunni di Canto, Cembalo e Flauto; domenica 23, infine, si terrà il concerto finale degli alunni di Canto e Organo a Valverde, con la consegna degli attestati di partecipazione.