Superbonus 110%, Del Moro: “Misura importante, ma deve durare di più per essere davvero utile”

Il presidente di Confartigianato Viterbo sottolinea le difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese

NewTuscia – VITERBO – “Il Superbonus 110% è certamente una misura che può aiutare il comparto dell’edilizia e il suo indotto a risollevarsi, pertanto non possiamo non accoglierla con favore. Ma per renderla realmente utile va migliorata”.

Il presidente di Confartigianato Imprese di Viterbo, Michael Del Moro, commenta così l’ormai noto provvedimento che permette di realizzare interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. La misura, già prevista per le prime case e in condominio anche per le seconde case, è stata estesa alle seconde case composte da una o più unità immobiliari dello stesso proprietario e può essere applicata anche agli interventi di demolizione e ricostruzione. Il Superbonus 110%, inoltre, prevede la possibilità di cessione del credito alle banche e ad altri istituti di credito, a partire dal 15 ottobre prossimo, con modalità illustrate dall’Agenzia delle Entrate.

“I tempi sono troppo stretti – aggiunge Del Moro -. Un solo anno è una durata temporale troppo breve, per due motivi: il primo riguarda le imprese più piccole, specie artigiane, le quali rischiano di non avere modo di strutturarsi adeguatamente; in seconda battuta, la richiesta dei lavori col Superbonus supera l’offerta da parte delle pmi del territorio”.

“Per essere davvero utile, la misura deve diventare almeno triennale – conclude – e deve limitare le complicazioni poste da una burocrazia ingessata e macchinosa, spesso reale impedimento per l’accesso delle pmi a tali misure”.

Per info e assistenza alle imprese artigiane nella compilazione delle pratiche per il Superbonus 110% è possibile contattare gli uffici di Confartigianato Imprese di Viterbo al numero 0761-33791.