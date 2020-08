Renzo Rossellini al Calvi festival 2020

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Raccontare una storia compiuta e racchiuderla in pochi minuti è come una magia. Dopo il successo e l’entusiasmo del pubblico nella scorsa edizione, il Calvi Festival propone anche quest’anno, da lunedì 10 agosto fino a mercoledì 12 agosto ore 21.15 per la sezione Calvi Cinema, la rassegna d’eccellenza dei cortometraggi italiani scelti dal concorso del premio dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, il ‘Globo d’Oro’.

Quest’anno ci sarà una novità: una giuria tecnica formata da professionisti del mondo del cinema e dello spettacolo e il pubblico sceglieranno il migliore Cortometraggio. Presidente della giuria professionale sarà il produttore e regista Renzo Rossellini che nelle tre serate in programma sarà presente al Calvi Festival.

La prima giornata sarà dedicata ai cortometraggi “storici”, la seconda avrà come tema l’ “esercizio del genere” mentre nella terza i film sono dedicati a storie di adolescenza. Inoltre, nell’ultima serata ci sarà l’incontro con il regista e produttore Giulio Mastromauro, vincitore del Premio “David di Donatello” di quest’ anno con “Inverno” nonché candidato italiano per l’Oscar nella nomination dei corti.

La rassegna di cortometraggi è curata dalla giornalista Vera Shcherbakova dell’agenzia di stampa russa TASS in Italia in collaborazione con il Calvi Festival.

Lo scorso anno, durante la rassegna, è stato ospite del Calvi Festival, il vincitore del Globo d’Oro nella sezione cortometraggi, Davide Calvaresi con il suo film corto dal titolo “Olmo”.

Tutti gli eventi del Calvi Festival si svolgeranno nel suggestivo Giardino del Monastero delle Orsoline (ingresso da Piazzetta dei Martiri). Il Calvi Festival si svolgerà nel rispetto delle vigenti regole di sicurezza anti-covid-19 perciò il numero di presenze fisiche sarà limitato e l’accesso sarà consentito soltanto previa prenotazione.

L’ingresso alla Rassegna cinematografica dei cortometraggi del ‘Globo d’oro’ è gratuito ma è comunque obbligatorio prenotare tramite il Punto Informazioni Turistiche che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: mattino 10/13; nel pomeriggio un’ora prima degli eventi.

Numero telefonico del Punto Informazioni Turistiche: 3339615741.

Sito ufficiale: www.calvifestival.it.