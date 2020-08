Palermo, Esito incontri Direzione Edilizia Scolastica – Dirigenti Scolastici

NewTuscia – PALERMO – Riceviamo e pubblichiamo. Si sono conclusi gli incontri, mirati alla raccolta di dati relativi alle necessità delle Scuole Superiori, in vista dell’apertura dell’anno scolastico, fissata per il 14 settembre, tra i tecnici della Direzione Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Palermo e i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori del territorio.

Nel corso di questi le Scuole hanno rappresentato le loro esigenze:

– nuovi spazi occorrenti

– lavori e attrezzature atte a garantire il distanziamento previsto dalle misure anti contagio tra gli studenti

– nuove attrezzature ed interventi di manutenzione

– forniture per il controllo degli accessi negli edifici scolastici (termocamere, etc.)

– strumentazione per la didattica a distanza (Lim, notebook, etc)

Le linee di intervento della Città Metropolitana in merito alle soluzioni da porre in essere per fronteggiare l’emergenza sanitaria si esplicheranno sostanzialmente su tre differenti assi:

1) per gli interventi più urgenti e di piccola entità verranno autorizzati gli Istituti scolastici a provvedere con i fondi messi a disposizione dal MIUR;

2) sarà effettuata una fornitura relativa alle lavagne Lim di ultima generazione e altri dispositivi richiesti dalle istituzioni scolastiche;

3) si procederà con fondi recentemente messi a disposizione dal MIUR per altri interventi di entità più consistente richiesti da alcune situazioni scolastiche per la migliore fruizione degli spazi ai fini dell’emergenza sanitaria Covid.

Sono inoltre a disposizione dell’Edilizia Scolastica fondi del bilancio dell’Ente, recentemente approvato, per un importo complessivo di € 500 mila, per spese annuali di funzionamento dei plessi scolastici, da erogare in conformità all’apposito regolamento della Città Metropolitana di Palermo.

“E’ stato rispettato l’impegno assunto con i dirigenti scolastici. E’ stato infatti aumentato lo stanziamento del capitolo di spesa relativo al fondo di funzionamento, ripristinato dopo tanti anni prevedendo uno stanziamento di 120 mila Euro (previsti nel 2019) e aumentato adesso ad 500 mila Euro“

Lo ha dichiarato il Sindaco metropolitano Leoluca Orlando