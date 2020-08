FdI, a Tarquinia tanta gente per mandare a casa il governo

NewTuscia – TARQUINIA – A Tarquinia straordinaria partecipazione alla manifestazione di Fratelli d’Italia “Lasciamo un’impronta”.

Stamattina i gazebo del partito sono stati letteralmente presi d’assalto da turisti e residenti che, in cambio dei rifiuti raccolti sulla spiaggia, hanno ricevuto le infradito di Fratelli d’Italia. Nello stand, rimasto aperto dalle 10 alle 13, tantissime sono state l e firme raccolte per mandare a casa il governo PD 5stelle e per tornare nuovamente al voto.

Molti anche i rappresentanti istituzionali che hanno portato personalmente il loro sostegno all’iniziativa.

Accanto al deputato Mauro Rotelli, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, il coordinatore locale del circolo di Tarquinia Valentina Paterna, il consigliere comunale di Tarquinia Alberto Riglietti, l’assessore dell’università agraria Alessandro Sacripanti, gli esponenti della sezione locale Cocomazzi, Catini, Stoica, Sileoni, Olmi e Nacci, l’assessore comunale di Viterbo Laura Allegrini, il consigliere comunale di Civita Castellana Luca Giampieri, l’assessore comunale di Vitorchiano Giampaolo Arieti.

Un grande successo che è il segno tangibile della vicinanza del partito alle persone e alle loro priorità di cui Fratelli d’ Italia si fa portavoce.

Fratelli d’Italia Tarquinia