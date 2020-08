NewTuscia ROMA – E’ il secondo autobus andato a fuoco oggi nei pressi della stazione Termini, precisamente tra via dei Ramni e via Castro, in prossimità dei ruderi dell’acquedotto Felice; questo secondo incendio è avvenuto intorno alle 16.40.

Sembrerebbe che non ci sia nessun ferito anche se la circolazione veicolare è stata interrotta; i vigili del fuoco sono arrivati immediatamente sul posto.