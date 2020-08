NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Lunedì 10 agosto, festa di San Lorenzo martire, titolare della Chiesa Cattedrale, il Vescovo Mons. Lino Fumagalli, alle ore 18.30, presiederà in Duomo la Celebrazione Eucaristica.

La partecipazione aperta a tutti è occasione per pregare per la nostra Chiesa locale, in comunione con il Vescovo Lino e nel ricordo ancora del Vescovo Lorenzo Chiarinelli recentemente scomparso.

Don Emanuele Germani