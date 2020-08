Palermo. Approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022

NewTuscia – PALERMO – In data odierna il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Palermo, Dott. Salvatore Currao, ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e altri rilevanti atti di programmazione e pianificazione, tra cui il DUP 2020-2022, i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari e il Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

“Questo importante documento contabile – ha dichiarato Leoluca Orlando, Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo – rappresenta un risultato assai importante poiché la sua approvazione è avvenuta nonostante le notevoli difficoltà che tutto il comparto delle Città Metropolitane ha subito dall’avvio di una riforma, ancora non completata dopo sei anni, che avrebbe dovuto abolire le ex Province. (Legge 7 aprile 2014, n.56 e Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15)

Ciò si è reso possibile anche grazie agli accordi intervenuti tra Stato e Regione ed agli interventi finanziari riconosciuti dallo Stato nei confronti degli Enti della Regione Siciliana, finora solo colpiti da riduzioni e prelievi forzosi, che non hanno consentito l’approvazione di documenti triennali ma solo annuali. Nell’esercizio 2018, infatti, gli Enti di area vasta della Regione Siciliana non hanno potuto approvare il Bilancio.

Le recenti Leggi di Stabilità nazionale e regionale hanno, finalmente, previsto in maniera strutturale l’assegnazione di adeguate risorse per ristabilire il pareggio corrente degli enti locali siciliani.

“Con l’approvazione del Bilancio ( per la prima volta triennale dopo la Legge 190/2014 che ha imposto il c.d. “Prelievo Forzoso“) potranno così essere finalmente avviati molti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per le scuole, per i trasporti e le strade e per l’ambiente“, ha aggiunto Leoluca Orlando.

L’importante documento di pianificazione, per l’esercizio finanziario 2020, prevede, in particolare, stanziamenti per

– 58,3 milioni di Euro per le scuole, di cui 41,1 milioni di Euro per spese correnti e 17,2 milioni di Euro per spese di investimento;

– 49,6 milioni di Euro per trasporti e mobilità,

– 10,1 milioni di Euro per lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente,

– 3,2 milioni di Euro per la funzione di sviluppo economico e competitività.

Infine, grazie all’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, si darà avvio alla realizzazione di nuove opere pubbliche relative all’edilizia scolastica ed alla rete viaria provinciale.

“In data odierna sono stati adottati gli strumenti di programmazione essenziali per consentire all’Ente di utilizzare a pieno titolo le risorse assegnate dalla Regione e dallo Stato.

Gli strumenti di programmazione di durata triennale, trai i quali il Documento Unico di Programmazione, il Piano Triennale degli Investimenti e il Bilancio di previsione triennale 2020- 2022, opportunamente emendati consentiranno l’inserimento di oltre 10 interventi in materia di edilizia scolastica per adeguare le strutture alle norme di sicurezza anche in vista dell’apertura dell’anno scolastico. Si tratta di interventi necessari per i quali si provvederà, grazie alle risorse assegnate e in collaborazione con i dirigenti scolastici, e che consentiranno, come si spera un regolare inizio delle attività scolastiche.

Numerosi sono anche gli interventi in materia di sicurezza della viabilità provinciale con l’ottimale utilizzo delle risorse straordinarie assegnate allo scopo dalla Regione e dallo Stato.

Si spera che siano consentite incrementi dell’attuale dotazione organica per facilitare la realizzazione degli interventi previsti in tempi immediati.

Gli Uffici della Città Metropolitana di Palermo hanno immediatamente risposto operando attivamente sia per programmare gli investimenti sia per dare risposte alle esigenze della popolazione”

Lo ha dichiarato il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Palermo Salvatore Currao.