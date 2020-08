Giovanni Arena: “Amarezza per alcuni comportamenti che si sono verificati negli ultimi consigli comunali”

NewTuscia – VITERBO – Alla luce di quanto accaduto in questi giorni, non posso che manifestare tutta la mia amarezza per alcuni comportamenti che si sono verificati negli ultimi consigli comunali.

Non intendo ulteriormente tollerare che i cittadini viterbesi siano delusi da certi atteggiamenti. La cittadinanza pretende e merita serietà ed impegno quotidiano da parte di chi è stato scelto per dedicarsi al bene comune.

A Viterbo va il nostro rispetto e la nostra dedizione e da ora in poi pretenderò, da parte di tutti gli amministratori che compongono la maggioranza, un approccio completamente diverso ed in linea con l’impegno dovuto al mandato.

Sin dall’inizio di questa mia esperienza, ho chiesto che il lavoro si concentrasse su alcuni aspetti chiave per la città: dalla manutenzione stradale a quella del verde pubblico e delle erbe infestanti; dal miglioramento della gestione dei rifiuti, della pulizia e del decoro urbano, fino alle fondamentali opere pubbliche. Tutti interventi indispensabili per avere una città più sicura, ordinata ed accogliente.

Nei prossimi giorni, mi adopererò, insieme ai responsabili delle forze politiche che mi sostengono, per cercare di capire e risolvere le problematiche che hanno portato a questo momento di stallo amministrativo.

Al più presto, rimetterò quindi alla valutazione delle forze politiche una proposta che, sulla base di quanto verrà o meno condiviso, sarà il segnale della persistenza delle condizioni per la prosecuzione di questa esperienza amministrativa.

Apprezzo la piena fiducia nei miei confronti che tutti i capigruppo di maggioranza hanno riconfermato in sede di consiglio comunale ed ho molto gradito la solidarietà manifestata anche da alcuni esponenti della minoranza.

Sono sicuro che è volontà di tutta la coalizione andare avanti e mi auguro che, con senso di responsabilità, ognuno saprà fare un passo indietro al fine di ricreare un clima sereno e propositivo che ci consenta di riprendere a lavorare con la giusta determinazione per il bene della città e dei viterbesi.

Il Sindaco

Giovanni Maria Arena