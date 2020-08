Sutri, addetto in un supermercato rimane incastrato con la mano nel tritacarne

NewTuscia – SUTRI – Intervento dei vigili del fuoco in un supermercato in via Marconi a Sutri, dove ad uno degli addetti è rimasta incastrata la mano nel tritacarne. L’operazione è stata portata a termine in sinergia con il 118, che ha trasportato immediatamente il paziente in elisoccorso al San Camillo di Roma.

Seppur cosciente l’uomo è in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri e il personale medico specialista in medicina del lavoro della Asl.