Provincia, presidente Lattanzi replica ad ex gestore pattinodromo

NewTuscia – TERNI – L’amministrazione provinciale di Terni smentisce le dichiarazioni del presidente della Eurosport Club Carlo Danieli uscite stamatitina sulla stampa in merito alla pista di pattinaggio al Sabotino. A tale proposito il presidente Giampiero Lattanzi sottolinea che le affermazioni di Danieli non corrispondo affatto al vero. “La Provincia di Terni non ha alcuna intenzione – replica infatti Lattanzi – di svendere la pista di pattinaggio, anzi ha dovuto impegnare risorse proprie perché il bene al momento della riconsegna non era in condizioni ottimali.

La Provincia aveva inoltre pubblicato già diverso tempo fa un bando per la nuova gestione che però era andato deserto poiché nessuno aveva risposto”. Sulla destinazione dell’impianto il presidente chiarisce la posizione dell’amministrazione provinciale, replicando alle inesattezze dichiarate dall’ex gestore. “Nostra intenzione rimane quella di valorizzare il pattinaggio come pratica sportiva di livello anche extra cittadino e su questo punto non solo manteniamo i nostri impegni ma rilanciamo sul futuro dell’impianto. Stiamo inoltre valutando una serie di possibilità per potenziare l’ampia superfice e i grandi spazi a disposizione per integrare questa pratica sportiva con altre attività legate sempre, ed esclusivamente, allo sport. Il nuovo bando conterrà tutto questo in una sintesi che punta a trasformare l’area in una zona di pregio per tutta la città. Dedicata, quindi, al pattinaggio ed integrata con altre strutture polifunzionali, senza inficiare in alcun modo la vocazione originaria”.