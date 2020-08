“Fotografiamo la Nostra Città, al via il 4° Concorso Fotografico

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Al via il 4° Concorso Fotografico organizzato dal Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena Regione Lazio e Comune di Acquapendente, che ha come titolo “I centri storici: poesia del paesaggio urbano nelle località intorno al Lago di Bolsena” che sono Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano che vede la data prorogata per la partecipazione della consegna delle immagini al 15 Ottobre 2020 causa Covid19 .

“La creazione di una mostra corredata dal catalogo di tutte le opere – dice Marcello Rossi organizzatore del concorso e responsabile della Biblioteca Comunale di Acquapendente – e crediamo che sia, al di là del premio previsto per un importo complessivo di 800,00 euro, un’opportunità unica per tutti i partecipanti di attestare e tramandare nel tempo la propria vena artistica che confidiamo possa svilupparsi sempre di più. Porgiamo pertanto un caloroso invito a partecipare al Workshop e al concorso fotografico “Fotografiamo la nostra città” per offrire un concreto contributo alla conoscenza dei nostri luoghi” . La novità assoluta per questa edizione del Concorso Fotografico sarà la combinazione al Workshop Fotografico realizzato con Maurizio Di Giovancarlo di Tuscia Fotografia.

“La mia sarà una collaborazione per preparare il fotoamatore all’uso corretto del mezzo fotografico e alla realizzazione di un racconto di immagini dei nostri bellissimi centri storici – dice Maurizio di Giovancarlo – con questo voglio anche sostenere questo concorso fotografico unico nel suo genere nella nostra provincia e credo nella nostra Regione che è quello di far conoscere i luoghi, la storia e l’arte raccontata da chi vive in questa terra. Per questo voglio dare importanza all’invito che rivolgo ai “ fotoamatori “ di partecipare a questo bellissimo evento, che oltre ad un nutrito montepremi, vi regala la possibilità vedere le proprie immagini esposte in una mostra itinerante, e credo la cosa più importante vederle pubblicate nel catalogo che accompagnerà l’iniziativa.”

Per chi vuole partecipare al Workshop Fotografico con Maurizio Di Giovancarlo deve fare richiesta entro il 20 Agosto 2020 a questo indirizzo email biblioteca.acquapendente@gmail.com oppure chiamando lo 0763 734776 in orario di ufficio la Biblioteca Comunale di Acquapendente. Ricordiamo che il Workshop è in forma gratuita e che si svolgerà nei giorni 1, 9 e 10 Settembre 2020, il numero dei partecipati sarà limitato alle 30 unità, quindi affrettatevi a prenotare la vostra presenza. Progetto finanziato con la Legge Regionale 26/2009 “La Cultura fa Sistema”