Dragon boat, il presidente nazionale Antonio De Lucia nella Tuscia. In suo onore remate in notturna

NewTuscia – CAPODIMONTE – Martedì 4 agosto scorso l’Etruria Dragon ha ricevuto la visita del Presidente della Federazione Italiana Dragon Boat Antonio De Lucia.

La visita, programmata da tempo, ha coinciso con l’iniziativa “A cena col dragone”, che la squadra ha avviato da qualche anno. Quindi con il presidente De Lucia a bordo e più precisamente a capovoga, le due barche illuminate hanno solcato le acque partendo dal Club nautico di Capodimonte fino al Ristorante il Pirata di Marta.

Lo spettacolo è stato suggestivo anche perché la cornice sul lago mostrava i colori di un crepuscolo contornato da nuvole sornione.

A cena poi il presidente della Federazione De Lucia si è complimentato con il presidente dell’Etruria Mauro Marmo e ha ricordato gli impegni agonistici che attendono le squadre in questo periodo segnato dalla ben nota pandemia.

Ricordiamo che, sotto la guida di De Lucia, la Nazionale Italiana ha conseguito diversi successi sia a livello europeo che mondiale.

Carlo Cagnucci, l’allenatore dell’Etruria Dragon, ha dichiarato: “Un onore per noi ospitare il presidente De Lucia. Due feste in una per noi che abbiamo visto I Dragoni padroni del lago …per una sera. Io credo siano stati testimoni di un’attenzione all’ambiente….con le loro luci sembravano i guardiani di un ecosistema minacciato da iniziative forse un po’ azzardate per il nostro territorio…come per esempio la geotermia…”.