U.S. Viterbese: Area comunicazione affidata a Giulio Halasz

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La società U.S. Viterbese 1908 comunica che Cristiano Politini non ricoprirà il ruolo di Responsabile Ufficio Stampa nella stagione sportiva 2020/2021. A Cristiano il ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni.

Si rende noto altresì che, in virtù dell’accordo stipulato con la società Inventa SRL, già partner del Frosinone Calcio e fornitore del Genoa CFC, il Responsabile dell’Area Comunicazione per la prossima stagione sarà Giulio Halasz.

A Giulio il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società gialloblù porgono il benvenuto all’interno del club e formulano un caloroso in bocca al lupo per il nuovo incarico.