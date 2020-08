Nunzia Casini aderisce ad Italia Viva

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La consigliera comunale Nunzia Casini aderisce ad ItaliaViva. Inizialmente eletta nelle file della maggioranza nel comune di Sutri la consigliera comunale e’ ora transitata nel gruppo misto a seguito del ribaltone politico del Dicembre 2019.

Ha seguito come delegata all’ambiente la problematica dei rifiuti mettendo in atto il progetto della raccolta differenziata “porta a porta”.

Inoltre va ricordato il suo impegno per l’approvazione del 1° Regolamento comunale sul benessere animale e nell’organizzazione di una giornata di microchippattura gratuita per i cani. Tema quello Animalista che sta a cuore alla Casini.

Gli danno il benvenuto i due coordinatori provinciali Rosa e Casini che dichiarano che l’ingresso di Nunzia arricchisce la compagine degli amministratori locali.

Siamo certi che con le sue competenza saprà farsi apprezzare in ambito provinciale all’interno della comunità di Italia Viva .