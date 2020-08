NewTuscia – GUBBIO – Si informa che la Provincia di Perugia con apposita ordinanza stabilisce l’interruzione temporanea al traffico per prove di carico per collaudo passerella lungo la Sr 298 Eugubina dal Km. 10 + 150 al Km. 10 + 250 in loc. Bottaccione, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del 05 Agosto 2020.