Terzo festival Correnti del Nera 2020. Gli appuntamenti in Valnerinadel mese di agosto

NewTuscia – VALLO DI NERA – Riceviamo e pubblichiamo. Gli appuntamenti del Terzo Festival Correnti del Nera 2020 proseguono, per tutto il mese di agosto, nei meravigliosi borghi della Valnerina.

Il 9 agosto alle ore 18:00 a Vallo di Nera il protagonista sarà l’“EnsamblesBANDAndo” il Quintetto di Fiati delle Bande della Valnerinacon Luca Panico e Raffaello Gubbiotti alla tromba, Ottaviano Panfili al corno, Lorenzo Rosati al trombone, Alessandro Brunelli al bassotuba e Roberto Reggiani alla batteria.

Il 16 agosto alle 18:30 presso la chiesa parrocchiale di PolinoDon Davide Travagli, ideatore ed illustratoredi Emozion’arti sarà accompagnato da Sabrina Bacaroal flauto, Sara Montani e Francesca Raggi al violino, Elga Ciancaleonialla viola e da Alessandra Montani al violoncello.

Il 18 agosto alle ore 21:00 sarà la volta del borgo di Scheggino, che vedrà esibirsi inpiazza Carlo Urbani il “Quartetto K”in “San Pietroburgo Express”, un viaggio sentimental-musicale nel cuore dell’Europa. Protagonisti della serata: Stefano Martiniviolino ,Matteo Salernoflauto, Egidio Collinichitarra, Stefano Riccicontrabbasso.

Il “TRIO BRAO-PALOMARES-LLANES” (Estefanía Brao danzatrice, Joaquín Palomares violino, Javier Llanesí chitarra) si esibiranno il 28 agosto a Montefrancoalle ore 21:00 nella piazzetta interna con lo spettacolo “Spagna: terra di musica e flamenco”.

Il 29 agosto ad Arrone in Pizza Garibaldi alle ore 21:00 “TRA JAZZ E TRADIZIONE” Marta Lombardo voce, Manuel Magrinitastiere, Roberto Gatti percussioni etniche, Pietro Pariscontrabbasso e Gianluca Saverivibrafono e percussioni ci guideranno in viaggio ideale: la transumanza raccontata dai pastori, dalla Valnerina al resto del mondo. Un racconto in musica e poesia che racconta i vari aspetti della vita del territorio, dal passato alla contemporaneità. Un’elaborazione artistica della musicista Marta Lombardo su testi ispirati dalla tradizione popolare della Valnerina e da quelle di altri popoli. Tradizione orale tramandata dal poeta pastore Riziero Flammini, dai canti in ottava rima e discanti dei poeti dell’area di Polino, Buonacquisto e Arrone. Con la partecipazione del pittore arronese Gigi Fanti che dipingerà in estemporanea durante le esecuzioni e l’apporto di cantastorie locali.

Per i più piccoli…

Il festival Correnti del Nera ha pensato anche ai piccoli spettatori cui ha dedicato uno spettacolo a Cerreto di Spoleto il 23 agosto alle ore 17:00“C’era una volta…”

A raccontarci in musica e con tanta allegria questa favola, sarà il gruppo Piccoli in…Canti, Chiara Tomassini, Riccardo Bussetti, Monica De Rosa, Mariagiulia Tabarrini e Sabrina Bacaro.

Vi diamo appuntamento in Valnerina per godere della bellezza del territorio, dell’emozione dell’arte e della musica dal vivo e continueremo a settembre con altri 4 concerti del Festival Correnti del Nera!

Tutti i concerti del Festival Correnti del Nera sono ad INGRESSO GRATUITO

con prenotazione obbligatoria telefonando o mandando un messaggio wapp al numero 371 459 2282 (Associazione Filarmonica Umbra)

Sarà inviato un messaggio con la conferma della prenotazione poiché i numero dei posti disponibili, a causa delle disposizioni per il Covid-19, sono limitati.