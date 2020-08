Tarquinia. Alessandro Sacripanti nuovo Assessore Università Agraria

NewTuscia – TARQUINIA – Alessandro Sacripanti è il nuovo Assessore all’Università Agraria di Tarquinia. Oggi il presidente Sergio Borzacchi ha definito le pratiche per il decreto di nomina in riferimento alle norme statutarie dell’ente recentemente modificate a seguito della richiesta ufficiale di dodici consiglieri.

“Con l’ingresso in Giunta di Alessandro Sacripanti – riferisce il Presidente Sergio Borzacchi – oltre che a ristabilire un numero congruo nel rispetto dell’attività amministrativa, sarà un valore aggiunto insieme agli altri Assessori anche per la professionalità che ricopre da sempre nell’ambito della tutela dell’ambiente e del territorio. Anche Sacripanti – conclude Borzacchi – come gli agli altri amministratori ha rinunciato a qualsiasi indennità o rimborso. Un atto importante che questa amministrazione vuole proseguire e mai fai fatto da nessuno prima di noi “.

Amministrazione Università Agraria di Tarquinia