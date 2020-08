Provincia, viabilità: Partiti lavori su SP Bagnorese e SP 56 Sferracavallo

NewTuscia – TERNI – Sono iniziati questa mattina nell’orvietano i lavori su due importanti strade del territorio. La Provincia, dopo incarico con regolare gara, ha infatti dato il via agli interventi sulla SP 12 Bagnorese e sulla SP 56 Sferracavallo di Orvieto. I lavori consistono nella riqualificazione delle pavimentazioni e nel ripristino delle normali condizioni di sicurezza per chi viaggia.

L’importo complessivo è di 260mila euro finanziati con fondi ministeriali per la sicurezza stradale e riguardano due distinti tratti. I lavori sono infatti partiti oggi sulla SP 56 per oltre un chilometro di rifacimento del manto stradale. Nei prossimi giorni, si sposteranno sulla Bagnorese interessando, anche in questo caso, un tratto di oltre un chilometro nel centro abitato di Canale Nuovo.

“Come preannunciato la settimana scorsa, il cantiere è regolarmente partito per ripristinare le normali condizioni di utilizzabilità dei due tratti di strade particolarmente usurati”, commenta il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, che aggiunge poi: “Gli interventi di questi giorni nell’orvietano seguono i numerosi altri fatti in tutte le strade di competenza che presentavano problematiche di questo genere. A questi ne succederanno altri secondo un programma stabilito, confermando l’impegno e l’attenzione della Provincia su tutta la rete stradale gestita dall’ente”.