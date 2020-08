Volti sorridenti quelli che abbiamo visto oggi pomeriggio al Marcello Martoni. Dopo cinque mesi d’inattività c’è tanta voglia di rituffarsi sul nuovo manto misto (naturale e sintetico). Dai confermati big Costantini, Buono, Piroli e Petti (in arrivo domani), gli altri under Angeli, Pellacani e Squerzanti fino ai nuovi Borrelli, Sivilla, Sowe, Marianelli, Camara, Salvato, Torelli, Iorio, Di Sotto, Zambrini, Palladino ed i vari ragazzi aggregati dalla juniores nazionale. Prima dell’allenamento è arrivato anche il presidente Luciano Capponi a dare un in bocca al lupo a tutto il gruppo per la nuova stagione.

Carico anche il tecnico David D’Antoni al suo quarto anno (secondo consecutivo) alla guida del Monterosi Fc: “Sono stati dei mesi complicati e difficili per tutti quanti, la speranza è quella di aver messo alle spalle questa brutta situazione. Onore e merito al Grosseto ma non ci è stato concesso di dire la nostra fino alla fine. Non è colpa di nessuno, ripartiamo più carichi di prima con la voglia giocarci tutte le nostre chance”.

Il tecnico del Monterosi ha fatto poi il punto sul gruppo che è stato allestito in queste prime quattro settimane di mercato: “Dopo il campionato scorso era d’obbligo per noi fare delle riflessioni. La voglia era quella di riconfermare gran parte della rosa perché quella che avevamo era una squadra costruita bene. Il mercato è sempre particolare, con qualcuno siamo riusciti a trovare l’accordo con altri no. Credo che abbiamo mantenuto l’ossatura e l’identità di questa squadra. I nuovi sono tanti, qualcuno lo conosciamo bene, altri li dovremo valutare in questo percorso che iniziamo oggi. Il mio compito in questo periodo sarà anche quello di capire che tipo di mercato abbiamo fatto”.

Mercato che ha visto protagonista anche tante altre concorrenti. Il tecnico del Monterosi fa una panoramica su quello che sta si sta muovendo in giro con l’incertezza di quale raggruppamento vedrà protagonista il team biancorosso nella prossima stagione: “Sui gironi c’è sempre molto da parlare. Il toscano è bello, equilibrato e complicato. Quello laziale è sempre stato il nostro girone. Avrei piacere a rigiocarlo, non avrei nessun problema. Le squadre si sono mosse bene: Latina ha cambiato molto, Albalonga ha alzato l’asticella, Trastevere è da anni una certezza, Aprilia ha una società forte alle spalle e tenta sempre di fare cose positive ma tutte le laziali sono strutturate. Noi quest’anno partiremo a fari spenti senza i favori del pronostico ma sono certo che nascerà qualcosa d’importante”.