NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Il mercato da Forte dei Marmi torna a Montalto di Castro e Pescia Romana. Gli assessorati al commercio ed eventi ancora una volta, per sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle 8 alle 23, hanno messo insieme un binomio di intrattenimento e shopping di qualità.

Si inizia da Pescia Romana, l’8 agosto, tra via dei Rimissini e piazza del Borgo Vecchio. A Montalto Marina, il 9 agosto, il mercato si terrà in via del Palombaro e via Tevere.

In entrambi gli appuntamenti, con i due consorzi (Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte), i turisti e i residenti potranno trovare pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna, biancheria per la casa e capi in pelle.

Nell’occasione sabato 8 agosto, a Borgo Vecchio (Pescia Romana), si terrà alle ore 21:30 lo spettacolo del comico Andrea Perroni (ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili); a Montalto Marina il 9 agosto, alle ore 21:30, presso il Centro Servizi di via Tevere, lo spettacolo di cabaret “Dilettando” (ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili).