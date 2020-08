All’Arena Viva Green sul lago di Bracciano il Festival delle Arti

Sul tema integrazione e pace, ha fornito il proprio contributo anche la scrivente interprete, insegnante, redattrice di newtuscia, Simonetta Melinelli, presentando il proprio ebook “Nadine Gordimer: la segregazione razziale in Sudafrica”, dalle origini alla scarcerazione di Nelson Mandela, in vendita sulle maggiori piattaforme IBS, etc, edizioni Archeoares, dedicato ai giovani perche’ possano apprendere dalla sofferta esperienza di questo coraggioso e tenace popolo e attraverso l’esempio della scrittrice sudafricana bianca Nadine Gordimer e Nelson Mandela, leader dell’African National Congress, che insieme a tanti altri eroi sudafricani, sono riusciti a scardinare la segregazione e il razzismo, superando una differenziazione basata sull’appartenenza a razze diverse, arrivando ad una sofferta ma fortemente voluta convivenza pacifica nel rispetto delle diversita’, vissute come ricchezza della societa’ e non come problema, parte dei proventi saranno devoluti alla Fondazione Nelson Mandela per l’educazione dei giovani sudafricani meno abbienti.