Decreto Semplificazioni, Belli (Ance): impulso decisivo per l’economia locale

“Insieme all’ecobonus al 110 per cento, rilancerà il territorio e le sue imprese: è il momento del fare”

VITERBO – “Il Decreto Semplificazioni del Governo, che introduce un quadro di misure organiche volte a facilitare la ripresa dell’economia italiana dopo l’emergenza coronavirus, tra luci e ombre che comunque non mancano, potrebbe dare un impulso decisivo alla realizzazione o al completamento delle infrastrutture che anche il Viterbese aspetta da così tanto tempo per uscire dall’isolamento e rilanciare il suo sviluppo”. Così Andrea Belli, presidente di Ance Viterbo, a margine del convegno in videoconferenza in cui il gruppo locale dell’Associazione nazionale costruttori edili ha inteso approfondire contenuto e opportunità previste dal Decreto Semplificazioni in materia di opere pubbliche, nonché illustrare le ricadute positive sulle imprese del territorio.

“Insieme all’ecobonus al 110 per cento – continua Belli – che costituisce un’altra opportunità per il rilancio del settore edile, riteniamo che tutto questo potrebbe essere la chiave di volta per la ripartenza dell’economia dell’Italia e quindi della Tuscia viterbese, dal momento che si interviene sulle semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, sulla velocizzazione dei procedimenti amministrativi e sulla riduzione della burocrazia che attanaglia da tempo immemore il funzionamento del sistema Paese”.

“Riteniamo – conclude – che, ora come non mai, questo sia il momento del fare. E la cultura del fare deve avere definitivamente la meglio su quella del non fare, a maggior ragione dopo il lockdown e la conseguente crisi. Le imprese devono essere messe nelle condizioni di lavorare e produrre ricchezza che abbia ricadute positive per il territorio, senza essere imbrigliate dai vincoli burocratici: per le nostre aziende semplificazioni ed ecobonus sono due strumenti da sfruttare nel migliore dei modi”.