Di Biagi (sindaco Latera): “Maggiore concertazione col territorio. Questione immigrati gestita molto male”

NewTuscia – LATERA – Riceviamo e pubblichiamo.

Ancora una volta il nostro territorio subisce scelta unilaterale, senza ascoltare la voce di chi chi li rappresenta e rimango convinto che meriti maggior rispetto.

In questo momento così delicato, in cui si cerca di ripartire tra mille difficoltà, non possiamo permetterci questo tipo di situazioni, dopo aver chiesto sacrifici ai nostri cittadini per oltre due mesi.

Voglio esprimere la mia solidarietà al Comune di Proceno e al sindaco Cinzia Pellegrini, come espressa in precedenza al sindaco di Valentano e a tutti gli amministratori che si trovano a gestire queste situazioni.

Serve maggiore concertazione e rispetto per questo territorio.

Francesco Di Biagi

Sindaco di Latera