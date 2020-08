A2 baseball: Wiplanet in casa con i Lancers, grande voglia di vittoria tra i giocatori giallo-verdi

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Domenica prossima il girone D della serie A 2 vede il WiPlanet affrontare i Lancers di Lastra a Signa, avversari della finale promozione, che vinsero sul filo di lana dopo una stagione giocata alla pari (Stadio Comunale G. Porroni, h 11 e 15,30).

I Lancieri presentano una squadra ringiovanita, con l’inserimento di elementi dalla serie C e di due rinforzi, Rassizad e Rudaj, provenienti dalla Fiorentina. Sono a zero vittorie e quattro sconfitte, tutte in casa, subite nella prima giornata dal Paternò e nella seconda dal Jolly Roger. Le sconfitte sono giunte prevalentemente negli inning finali, quasi a confermare che il monte di lancio, privo del dominicano Perez che molto ha fatto soffrire i falisci nei play-off 2019, senza il rimpiazzo dei venezuelani Gonzalez e Colasante, rimasti oltre oceano, appare un po’ corto.

Ma dobbiamo sottolineare che i due italiani Menoni e Degli Innocenti, che finora hanno lanciato nella prima partita, presentano buone medie PGL (rispettivamente 3,18 e 3,60) e Ortega appena sotto.

L’attacco non sembra finora allo stesso livello dello scorso anno; il solo esterno centro 17enne Pasquini ha media 333, mentre l’esterno sinistro Simone Geri ha 250, mentre la media-squadra è di 190, di poco inferiore a quella dei giallo-verdi, 203, che però hanno già incontrato i forti lanciatori nettunesi.

Nel WiPlanet mantiene una buona media solo Baldazzi (429), mentre Matteo Carletti e Bruno sono appena sopra a 200.

Sarà importante per il WiPlanet confermare la buona prestazione in battuta della prima giornata, quando i grossetani Oberto e Sosa sono stati affrontati senza timori reverenziali.

Visti il prolungarsi degli impegni di lavoro di Salgado e la convalescenza che Carletti dovrà affrontare, la società sta cercando di assicurarsi nei prossimi giorni la collaborazione di altri tecnici, possibilmente con esperienza del campionato di A 2 .

Saranno senz’altro due belle partite (h 11 e 15,30), che, visti gli stadi chiusi al pubblico, gli appassionati potranno seguire sul canale you tube di Scatto Matto TV https://www.youtube.com/channel/UC43MpFA7TEXpkL-IMYu_GbQ?view_as=subscriber. La dinamica azienda montefiasconese sta ancora migliorando le ottime riprese giungendo ad utilizzare 4 telecamere.

L’altro incontro del girone vede il Nettuno ospitare il Jolly Roger, mentre il Paternò si riposa godendosi il primo posto in classifica.