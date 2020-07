Concerto incontri musicali, al via l’Estate viterbese 2020 a Piazza San Lorenzo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il concerto Incontri Musicali aprirà l’Estate viterbese 2020, organizzata dal Comune di Viterbo – assessorato alla Cultura e al Turismo. L’evento, in programma domani 1 agosto alle 21 in piazza San Lorenzo, è realizzato grazie alla collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo, finanziato dal MIBACT e dalla Regione Lazio.

Incontri Musicali è un format di concerti cameristici realizzato da EICO-Europa InCanto Orchestra, diretta dal M° Germano Neri, che unisce il pubblico all’orchestra. Un’emozionante avventura alla scoperta delle curiosità musicali, biografiche, storiche, scientifiche e addirittura culinarie, che ruotano attorno alle creazioni dei più grandi compositori della scena sinfonica degli ultimi 250 anni. Si tratta di un format alla portata di un pubblico ampio ed eterogeneo, di appassionati e di curiosi, innovando il modo di raccontare la musica e andando a soddisfare la richiesta di una divulgazione di alto livello.

In programma per la serata di domani un vasto repertorio che spazia da J.S.BACH con Little Fugue In G Minor, Badinerie; W.A.MOZART con Ouverture da Le nozze di Figaro; G.ROSSINI con Sinfonia da Il barbiere di Siviglia; G.VERDI con una selezione di brani celebri da Rigoletto e La traviata e Z.ABREU con Tico tico.

L’Ensemble musicale della EICO – Europa InCanto Orchestra, diretto da Germano Neri è formato da: Claudio Aiello al Violoncello; Camilo Calarco al Contrabbasso; Claudia Vittorini al Flauto; Simona Maffei all’Oboe; Alice Iannarilli al Clarinetto; Francesco Pantaneschi al Fagotto; Stefano Berluti al Corno e Carlo Capuano ai Timpani.

L’ingresso è gratuito.

Informazioni utili per questo evento –

Prenotazione consigliata tramite email teatrounioneviterbo@gmail.com oppure tramite Whatsapp / Telegram al numero 388 950 6826.

L’assegnazione del posto è obbligatoria per garantire il distanziamento.

INFO: 388 950 68 26 – www.teatrounioneviterbo.it

teatrounioneviterbo@gmail.com

Norme di sicurezza Covid-19

I congiunti potranno sedersi vicino, senza obbligo di distanziamento, ma dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.teatrounioneviterbo.it

La mascherina è obbligatoria nelle fasi di accesso e di uscita.